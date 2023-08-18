Ермоленко Павола Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Павола Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1867 ст.

Дочь: Елена Марковна

Отец ребёнка: Ермоленко Марк Ильич

Рождение ребёнка
10.01.1869 ст.

Дочь: Татьяна Марковна

Отец ребёнка: Ермоленко Марк Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Марк Ильич

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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