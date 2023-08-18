Ермоленко Павола Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1867 ст.
Дочь: Елена Марковна
Отец ребёнка: Ермоленко Марк Ильич
Рождение ребёнка
10.01.1869 ст.
Дочь: Татьяна Марковна
Отец ребёнка: Ермоленко Марк Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермоленко Марк Ильич
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно