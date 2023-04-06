Кощеев Иван Ларионов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Кощеев Ларион Парамонов
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Трифонова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Кощеева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Трифонова
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Трифонова
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Трифонова
Рождение ребёнка
01.01.1806 ст.
Дочь: Кощеева Домника Ивановна
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Трифонова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Кощеева Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Трифонова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1807