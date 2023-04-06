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Кощеев Иван Ларионов

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1777

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Кощеев Ларион Парамонов

Мать: Кощеева Евдокия Саввинова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кощеев Дементий Иванович

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Трифонова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Кощеева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Трифонова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кощеев Гаврил Иванович

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Трифонова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Кощеев Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Трифонова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1806 ст.

Дочь: Кощеева Домника Ивановна

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Трифонова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Кощеева Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Трифонова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Евдокия Трифонова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1807
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