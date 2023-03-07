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Кощеев Афанасий Иванович

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Кощеев Иван Ларионов

Мать: Кощеева Евдокия Трифонова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1832 ст.

Жена: Кощеева Ульяна Андреева

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кощеев Авдей Афанасьевич

Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Андреева

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кощеев Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Андреева

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кощеев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Леонтиева

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кощеев Егор Афанасьевич

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Леонтиева

Рождение ребёнка
1848

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Леонтиева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кощеева Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Леонтиева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кощеев Фома Афанасьевич

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Леонтиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Евдокия Леонтиева

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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