Кощеев Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Кощеев Иван Ларионов
Бракосочетание
04.02.1832 ст.
Жена: Кощеева Ульяна Андреева
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Андреева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кощеев Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Андреева
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Леонтиева
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Леонтиева
Рождение ребёнка
1848
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Леонтиева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кощеева Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Леонтиева
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Леонтиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858