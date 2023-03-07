Кощеева (Чуракова) Евдокия Трифонова
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Кощеев Иван Ларионов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Кощеева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кощеев Иван Ларионов
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Кощеев Иван Ларионов
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Кощеев Иван Ларионов
Рождение ребёнка
01.01.1806 ст.
Дочь: Кощеева Домника Ивановна
Отец ребёнка: Кощеев Иван Ларионов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Кощеева Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Кощеев Иван Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Иван Ларионов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1845