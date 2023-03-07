Кощеева (Чуракова) Евдокия Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Чуракова) Евдокия Трифонова

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Место рождения

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кощеев Дементий Иванович

Отец ребёнка: Кощеев Иван Ларионов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Кощеева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кощеев Иван Ларионов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кощеев Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Кощеев Иван Ларионов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Кощеев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Кощеев Иван Ларионов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1806 ст.

Дочь: Кощеева Домника Ивановна

Отец ребёнка: Кощеев Иван Ларионов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Кощеева Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Кощеев Иван Ларионов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Иван Ларионов

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1845
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