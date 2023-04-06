Кощеев Ларион Парамонов
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Дресвянникова Евдокия Иларионова
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Саввинова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Зайкова Марфа Иларионова
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Саввинова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ксения Иларионова
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Саввинова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кощеев Иван Ларионов
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Саввинова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Саввинова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Саввинова
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Ермолина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кощеев Прокопий Иларионов
Мать ребёнка: Ермолина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Лимонова Марфа Иларионова
Мать ребёнка: Ермолина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1801
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермолина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
08.02.1806 ст.
Мать ребёнка: Ермолина Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолина Евдокия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1807