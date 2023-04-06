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Кощеев Ларион Парамонов

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1747

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Кощеев Парамон Иванов

Мать: Малахиева Евдокия Михайлова/Малахиева

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Дресвянникова Евдокия Иларионова

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Саввинова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Зайкова Марфа Иларионова

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Саввинова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ксения Иларионова

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Саввинова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кощеев Иван Ларионов

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Саввинова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кощеев Андрей Ларионов

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Саввинова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кощеев Григорий Ларионов

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Саввинова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Кощеев Стефан Ларионов

Мать ребёнка: Ермолина Евдокия Иванова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кощеев Прокопий Иларионов

Мать ребёнка: Ермолина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Лимонова Марфа Иларионова

Мать ребёнка: Ермолина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1801

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолина Евдокия Иванова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1806 ст.

Сын: Кощеев Агапий Ларионов

Мать ребёнка: Ермолина Евдокия Иванова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Евдокия Саввинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолина Евдокия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1807
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