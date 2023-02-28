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Кощеев Григорий Ларионов

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1782

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Кощеев Ларион Парамонов

Мать: Кощеева Евдокия Саввинова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евфимия Григорьевна

Мать ребёнка: Кощеева Мелания Феодотова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Филат Григорьевич Феофилакт Григорьевич

Мать ребёнка: Кощеева Мелания Феодотова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1806 ст.

Дочь: Кощеева Гликирия Григорьевна

Мать ребёнка: Кощеева Мелания Феодотова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение 6.05.1806 , крещение .05 Имя новорожденного Гликирия поч. Киселевский крестьянин Григорий Ларионов Кощеев и законная жена нет информации оба православные Восприемник (ца) того же починка уме... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1809 ст.

Дочь: Наталия Григорьевна

Мать ребёнка: Кощеева Мелания Феодотова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение 19.08.1809 , крещение .08 Имя новорожденного Наталия поч. Киселевский крестьянин Григорий Ларионов Кощеев и законная жена нет информации оба православные Восприемник (ца) того же починка уме... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1812 ст.

Дочь: Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Кощеева Мелания Феодотова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Мелания Феодотова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1829
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