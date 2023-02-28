Кощеев Григорий Ларионов
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Кощеев Ларион Парамонов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евфимия Григорьевна
Мать ребёнка: Кощеева Мелания Феодотова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Филат Григорьевич Феофилакт Григорьевич
Мать ребёнка: Кощеева Мелания Феодотова
Рождение ребёнка
06.05.1806 ст.
Дочь: Кощеева Гликирия Григорьевна
Мать ребёнка: Кощеева Мелания Феодотова
Рождение 6.05.1806 , крещение .05 Имя новорожденного Гликирия поч. Киселевский крестьянин Григорий Ларионов Кощеев и законная жена нет информации оба православные Восприемник (ца) того же починка уме... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1809 ст.
Дочь: Наталия Григорьевна
Мать ребёнка: Кощеева Мелания Феодотова
Рождение 19.08.1809 , крещение .08 Имя новорожденного Наталия поч. Киселевский крестьянин Григорий Ларионов Кощеев и законная жена нет информации оба православные Восприемник (ца) того же починка уме... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1812 ст.
Дочь: Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Кощеева Мелания Феодотова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1829