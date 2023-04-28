Филат Григорьевич Феофилакт Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филат Григорьевич Феофилакт Григорьевич

Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1805

Дата смерти

08.02.1865 ст.

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1780 г.р.

Жена

1809 г.р.
1825 г.р.

Дети

1828 г.р.
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1835 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Кощеев Григорий Ларионов

Мать: Кощеева Мелания Феодотова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кощеев Федор Филатов

Мать ребёнка: Кощеева Устиния Никифорова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Устиния Никифорова

Рождение ребёнка
1831

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Устиния Никифорова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кощеев Никон Филатов

Мать ребёнка: Кощеева Устиния Никифорова

Рождение ребёнка
1836

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Устиния Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Харитана Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Устиния Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.02.1865 ст.
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
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