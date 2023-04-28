Филат Григорьевич Феофилакт Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти08.02.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кощеев Федор Филатов
Мать ребёнка: Кощеева Устиния Никифорова
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кощеев Никон Филатов
Мать ребёнка: Кощеева Устиния Никифорова
Рождение ребёнка
1836
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Харитана Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.1865 ст.