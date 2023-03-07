Кощеева Мелания Феодотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евфимия Григорьевна
Отец ребёнка: Кощеев Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Филат Григорьевич Феофилакт Григорьевич
Отец ребёнка: Кощеев Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
06.05.1806 ст.
Дочь: Кощеева Гликирия Григорьевна
Отец ребёнка: Кощеев Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
19.08.1809 ст.
Дочь: Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Кощеев Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
14.08.1812 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Григорий Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно