Кощеева Мелания Феодотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Мелания Феодотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евфимия Григорьевна

Отец ребёнка: Кощеев Григорий Ларионов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Филат Григорьевич Феофилакт Григорьевич

Отец ребёнка: Кощеев Григорий Ларионов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1806 ст.

Дочь: Кощеева Гликирия Григорьевна

Отец ребёнка: Кощеев Григорий Ларионов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1809 ст.

Дочь: Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Кощеев Григорий Ларионов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1812 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Григорий Ларионов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Григорий Ларионов

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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