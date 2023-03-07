Кощеева Устиния Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кощеев Федор Филатов
Отец ребёнка: Филат Григорьевич Феофилакт Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кощеев Никон Филатов
Отец ребёнка: Филат Григорьевич Феофилакт Григорьевич
Рождение ребёнка
1836
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858