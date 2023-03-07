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Кощеева Устиния Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

1828 г.р.
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1835 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кощеев Федор Филатов

Отец ребёнка: Филат Григорьевич Феофилакт Григорьевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филат Григорьевич Феофилакт Григорьевич

Рождение ребёнка
1831

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филат Григорьевич Феофилакт Григорьевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кощеев Никон Филатов

Отец ребёнка: Филат Григорьевич Феофилакт Григорьевич

Рождение ребёнка
1836

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филат Григорьевич Феофилакт Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филат Григорьевич Феофилакт Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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