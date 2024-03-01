Груничев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруничев Петр

Груничев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Груничева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Груничева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Груничева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Груничева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Петрович

Мать ребёнка: Груничева Акулина

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