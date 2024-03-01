Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Груничев Петр

Мать: Груничева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Груничев Юрий Павлович

Мать ребёнка: Татьяна Антоновна

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