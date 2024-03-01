Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Груничев Петр
Мать: Груничева Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна Антоновна