Груничева Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Груничев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Груничев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Груничев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Груничев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Петрович
Отец ребёнка: Груничев Петр