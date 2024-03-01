Груничева Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груничева Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Груничев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Груничев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Груничев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Груничев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Петрович

Отец ребёнка: Груничев Петр

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