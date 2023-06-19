Миронова (Сальникова) Авдотья (Евдокия) Мокеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Миронова Катерина Артемьевна
Отец ребёнка: Миронов Артемий Давыдович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно