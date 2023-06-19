Миронова (Сальникова) Авдотья (Евдокия) Мокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Сальникова) Авдотья (Евдокия) Мокеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Сальников Мокей Иванович

Мать: Сальникова Ефимья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Миронова Катерина Артемьевна

Отец ребёнка: Миронов Артемий Давыдович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Артемий Давыдович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно