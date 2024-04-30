Сальникова (Шевелина) Ефимья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова (Шевелина) Ефимья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Шевелин Иван Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Мокей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Сальников Яков Мокеевич

Отец ребёнка: Сальников Мокей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: (Сальникова) Авдотья (Евдокия) Мокеевна

Отец ребёнка: Сальников Мокей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: (Сальникова) Анна Мокеевна

Отец ребёнка: Сальников Мокей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Сальников Иван Мокеевич

Отец ребёнка: Сальников Мокей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Сальников Павел Мокеевич

Отец ребёнка: Сальников Мокей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Сальников Ефим Мокеевич

Отец ребёнка: Сальников Мокей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 оборот
Смерть
Неизвестно

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