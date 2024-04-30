Сальникова (Шевелина) Ефимья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Шевелин Иван Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Сальников Мокей Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: (Сальникова) Авдотья (Евдокия) Мокеевна
Отец ребёнка: Сальников Мокей Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: (Сальникова) Анна Мокеевна
Отец ребёнка: Сальников Мокей Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Сальников Мокей Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Сальников Мокей Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Сальников Мокей Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 оборот
Смерть
Неизвестно