Луконина (Осипова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1940
Сын: Луконин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно