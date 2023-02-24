Луконина (Осипова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуконина (Осипова) Анастасия Ивановна

Луконина (Осипова) Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1940

Сын: Луконин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1951

Сын: Луконин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Луконин Павел Иванович

Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луконин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Луконин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луконин Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close