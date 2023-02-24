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Луконин Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луконин Андрей Фёдорович

Мать: Луконина Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
06.02.1940

Сын: Луконин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Луконин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Луконин Павел Иванович

Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луконин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луконина Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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