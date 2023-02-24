Луконин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1940
Сын: Луконин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Луконина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно