Кораблёв Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения10.11.1932
Дата смерти08.05.1997
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1932
Отец: Кораблёв Пётр Александрович
Мать: Кораблёва Татьяна
Рождение ребёнка
15.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кораблёва Нина Макаровна
Рождение ребёнка
06.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кораблёва Нина Макаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.05.1997