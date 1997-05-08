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Кораблёв Сергей Петрович

Место рождения

Туртапки, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.11.1932

Дата смерти

08.05.1997

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1932

Отец: Кораблёв Пётр Александрович

Мать: Кораблёва Татьяна

Туртапки, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кораблёва Нина Макаровна

Рождение ребёнка
06.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кораблёва Нина Макаровна

Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
08.05.1997
Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
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