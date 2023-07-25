Кораблёв Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблёв Пётр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

16.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Кораблёв Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1932

Сын: Кораблёв Сергей Петрович

Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна

Туртапки, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Петровна

Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна

Туртапки, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Петровна

Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна

Туртапки, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уткина Анна Петровна

Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна

Туртапки, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кораблёв Виктор (Виталий) Петрович

Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна

Туртапки, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кораблёв Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна

Туртапки, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кораблёв Николай Петрович

Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна

Туртапки, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шитикова Александра Петровна

Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна

Туртапки, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.03.1970