Кораблёв Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти16.03.1970
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Кораблёв Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1932
Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Петровна
Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Петровна
Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уткина Анна Петровна
Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кораблёв Виктор (Виталий) Петрович
Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кораблёв Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кораблёв Николай Петрович
Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шитикова Александра Петровна
Мать ребёнка: Кораблёва Татьяна
Смерть
16.03.1970