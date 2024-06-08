Ступкин Иван Титович 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ступкин Иван Титович

Место рождения

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Тит Карпович

Мать: Авдотья Андроновна

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ступкина Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступкина Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ступкина Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Ступкина Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Ступкин Порфирий Иванович

Мать ребёнка: Ступкина Аграфена Алексеевна

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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