Ступкин Иван Титович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Тит Карпович
Мать: Авдотья Андроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ступкина Ксения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ступкина Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Ступкина Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Ступкин Порфирий Иванович
Мать ребёнка: Ступкина Аграфена Алексеевна
Смерть
Неизвестно