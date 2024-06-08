Ступкина Аграфена Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ступкина Аграфена Алексеевна

Место рождения

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступкин Иван Титович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ступкина Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Ступкин Иван Титович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Ступкин Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Ступкин Иван Титович

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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