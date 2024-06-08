Ступкина Аграфена Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ступкин Иван Титович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ступкина Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Ступкин Иван Титович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Ступкин Порфирий Иванович
Отец ребёнка: Ступкин Иван Титович
Смерть
Неизвестно