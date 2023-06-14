Катышева Степанида Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катышева Степанида Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1853

Дочь: Катышева Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Катышев Кирилл Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катышев Кирилл Степанович

Смерть
Неизвестно