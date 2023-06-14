Катышев Кирилл Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Катышев Степан Семенович
Мать: Катышева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Катышева Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1853
Дочь: Катышева Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Катышева Степанида Георгиевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно