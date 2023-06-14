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Катышев Кирилл Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Катышев Степан Семенович

Мать: Катышева Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Катышев Иван Кириллович

Мать ребёнка: Катышева Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Катышев Иван Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1853

Дочь: Катышева Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Катышева Степанида Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катышева Степанида Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катышева Татьяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно