Лошкомоевъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти25.06.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Лошкомоевъ Харитонъ
Мать: Лошкомоева Афимья
Рождение ребёнка
27.03.1800
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Лошкомоева Мавра
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лошкомоевъ Прокопий
Мать ребёнка: Лошкомоева Мавра
Рождение ребёнка
1810
Сын: Лошкомоевъ Пахомъ
Мать ребёнка: Лошкомоева Мавра
Рождение ребёнка
14.05.1811
Сын: Лошкомоевъ Сидоръ
Мать ребёнка: Лошкомоева Мавра
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лошкомоева Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лошкомоева Прасковья
Смерть
25.06.1815