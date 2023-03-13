Лошкомоевъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкомоевъ Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

25.06.1815

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Лошкомоевъ Харитонъ

Мать: Лошкомоева Афимья

Рождение ребёнка
27.03.1800

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Лошкомоева Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лошкомоевъ Прокопий

Мать ребёнка: Лошкомоева Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лошкомоевъ Пахомъ

Мать ребёнка: Лошкомоева Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1811

Сын: Лошкомоевъ Сидоръ

Мать ребёнка: Лошкомоева Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкомоева Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкомоева Прасковья

Смерть
25.06.1815
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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