Лошкомоева Афимья
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1791
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Прокофий Нестеровъ
Мать: Анисья Нефедова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Лошкомоевъ Родионъ
Отец ребёнка: Лошкомоевъ Харитонъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Кулакова Дарья
Отец ребёнка: Лошкомоевъ Харитонъ
Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
1777
Сын: Лошкомоевъ Алексей
Отец ребёнка: Лошкомоевъ Харитонъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Лошкомоевъ Харитонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лошкомоевъ Харитонъ
Смерть
1791