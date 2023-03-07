Лошкомоева Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛошкомоева Афимья

Лошкомоева Афимья

avatar

Место рождения

Быниха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Прокофий Нестеровъ

Мать: Анисья Нефедова

Быниха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Лошкомоевъ Родионъ

Отец ребёнка: Лошкомоевъ Харитонъ

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Кулакова Дарья

Отец ребёнка: Лошкомоевъ Харитонъ

Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
1777

Сын: Лошкомоевъ Алексей

Отец ребёнка: Лошкомоевъ Харитонъ

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Лошкомоевъ Харитонъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лошкомоевъ Харитонъ

Смерть
1791
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close