Богатырев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1895
Сын: Богатырев Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Богатырева (Филатова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Богатырев Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Богатырева (Филатова) Анна Федоровна