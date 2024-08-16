Богатырев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырев Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1872

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1895

Сын: Богатырев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Богатырева (Филатова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Богатырев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Богатырева (Филатова) Анна Федоровна

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