Сазановъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сазановъ Абрамъ
Мать ребёнка: Сазанова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Сазанова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Улита
Мать ребёнка: Сазанова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Сазанова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Сазановъ Андреянъ
Мать ребёнка: Сазанова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Сазанова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазанова Авдотья Иванова