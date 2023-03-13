Сазановъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазановъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Сазановъ Иванъ Естифеевъ

Мать: Сазанова Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
1776

Сын: Сазановъ Абрамъ

Мать ребёнка: Сазанова Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Сазанова Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Улита

Мать ребёнка: Сазанова Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Сазанова Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Сазановъ Андреянъ

Мать ребёнка: Сазанова Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Сазанова Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазанова Авдотья Иванова

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