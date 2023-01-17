Бабич Бронэк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1970
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабич Миля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабич Миля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Бронековна
Мать ребёнка: Бабич Миля