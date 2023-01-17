Бабич Бронэк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабич Бронэк

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1970
Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабич Миля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабич Миля

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Бронековна

Мать ребёнка: Бабич Миля

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