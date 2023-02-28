Бабич Миля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабич Миля

Бабич Миля

avatar

Место рождения

Бердичев, Житомирська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бердичев, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабич Бронэк

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Бронековна

Отец ребёнка: Бабич Бронэк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабич Бронэк

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close