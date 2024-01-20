Шишова Елизавета Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1876
Дата смерти27.06.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1908
Сын: Шишов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Шишов (Шишев) Алексей Яковлевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
27.06.1937
Ревда, Ревда, Свердловская область