Шишова Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишова Елизавета Григорьевна

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Место рождения

Кушва, Кушвинский, Свердловская область

Дата рождения

15.09.1876

Дата смерти

27.06.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишов (Шишев) Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
23.03.1908

Сын: Шишов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Шишов (Шишев) Алексей Яковлевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
27.06.1937
Ревда, Ревда, Свердловская область

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