(Федорова) Наталья Леонтьевна Львовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1793
Муж: Алексей
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 лист
Смерть
Неизвестно