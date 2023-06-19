(Федорова) Наталья Леонтьевна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федорова) Наталья Леонтьевна Львовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1793

Муж: Алексей

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 лист
Смерть
Неизвестно