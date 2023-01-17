Поляков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Сын: Поляков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Полякова Екатерина Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Полякова Екатерина Сергеевна
Смерть
Неизвестно