Поляков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Сын: Поляков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Полякова Екатерина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Полякова Екатерина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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