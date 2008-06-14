Полякова (Федотова) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1935
Дата смерти14.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: Федотов Сергей Андреевич
Мать: Федотова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Поляков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр
Смерть
14.06.2008
Умерла в больнице от лейкоза