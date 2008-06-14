Полякова (Федотова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Федотова) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

14.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Федотов Сергей Андреевич

Мать: Федотова Анна Михайловна

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Поляков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр

Смерть
14.06.2008
Москва, город федерального значения Москва
Умерла в больнице от лейкоза
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