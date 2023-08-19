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(Редькина) Варвара Александровна

Место рождения

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

01.12.1873 ст.

Дата смерти

01.07.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

Вычислено 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1873 ст.

Отец: Редькин Александр Яковлевич

Мать: Редькина Мария Филипповна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.183-184 ( Рождение №-50ж )
Крещение
02.12.1873 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Степан Васильевич - крестьянский сын-собственник из д.Тихая Крёстная мать: Ефимия Артамоновна - крестьянская жена из д.Тихая
Смерть
01.07.1900 ст.
Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Крестьянская дочь-девица в 26 лет (от сердечного приступа)
Похороны
03.07.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.41-42 ( Умершие №-29ж )
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