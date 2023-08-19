(Редькина) Варвара Александровна
Место рождения
Дата рождения01.12.1873 ст.
Дата смерти01.07.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1873 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.183-184 ( Рождение №-50ж )
Крещение
02.12.1873 ст.
Крёстный отец: Степан Васильевич - крестьянский сын-собственник из д.Тихая Крёстная мать: Ефимия Артамоновна - крестьянская жена из д.Тихая
Смерть
01.07.1900 ст.
Крестьянская дочь-девица в 26 лет (от сердечного приступа)
Похороны
03.07.1900 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.41-42 ( Умершие №-29ж )