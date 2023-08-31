Редькина (-) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1847 ст.
Дата смерти22.10.1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1870 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1871 ст.
Сын: Редькин Георгий Александрович
Отец ребёнка: Редькин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
01.12.1873 ст.
Дочь: (Редькина) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Редькин Александр Яковлевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.183-184 ( Рождение №-50ж )
Восприемник
1885 ст.
МК 56-13-41 стр.16-17 (Рождение №-46ж)
Смерть
22.10.1917 ст.