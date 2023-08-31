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Редькина (-) Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1847 ст.

Дата смерти

22.10.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1870 ст.

Муж: Редькин Александр Яковлевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.04.1871 ст.

Сын: Редькин Георгий Александрович

Отец ребёнка: Редькин Александр Яковлевич

Тихая, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
01.12.1873 ст.

Дочь: (Редькина) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Редькин Александр Яковлевич

Тихая, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.183-184 ( Рождение №-50ж )
Восприемник
1885 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-41 стр.16-17 (Рождение №-46ж)
Смерть
22.10.1917 ст.
Тихая, Кологривский уезд, Костромская область

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