Редькин Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1870 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.04.1871 ст.
Сын: Редькин Георгий Александрович
Мать ребёнка: Редькина (-) Мария Филипповна
Рождение ребёнка
01.12.1873 ст.
Дочь: (Редькина) Варвара Александровна
Мать ребёнка: Редькина (-) Мария Филипповна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.183-184 ( Рождение №-50ж )
Смерть
Неизвестно