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Редькин Александр Яковлевич

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1847 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
До 1870 ст.

Жена: Редькина (-) Мария Филипповна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.04.1871 ст.

Сын: Редькин Георгий Александрович

Мать ребёнка: Редькина (-) Мария Филипповна

Тихая, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
01.12.1873 ст.

Дочь: (Редькина) Варвара Александровна

Мать ребёнка: Редькина (-) Мария Филипповна

Тихая, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.183-184 ( Рождение №-50ж )
Смерть
Неизвестно

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