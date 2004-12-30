Конюхов Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонюхов Геннадий Иванович

Конюхов Геннадий Иванович

avatar

Место рождения

Селище, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.08.1932

Дата смерти

30.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Селище, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
?.06.1956

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Образование
Между 1958 и 1963
Москва, город федерального значения Москва
Высшее военное. | Военно-инженерная академия им. Куйбышева
Рождение ребёнка
07.06.1959

Сын: Конюхов Павел Геннадиевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
полковник инженерных войск Генштаба СССР
Образование
Неизвестно
г.Калинин, г.Киев
Суворовское училище г.Калинин, Пехотное училище г.Киев
Смерть
30.12.2004
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище г. Москвы 03.01.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close