Конюхов Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения09.08.1932
Дата смерти30.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.06.1956
Жена: скрыто настройками приватности
Образование
Между 1958 и 1963
Высшее военное. | Военно-инженерная академия им. Куйбышева
Рождение ребёнка
07.06.1959
Сын: Конюхов Павел Геннадиевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
полковник инженерных войск Генштаба СССР
Образование
Неизвестно
г.Калинин, г.Киев
Суворовское училище г.Калинин, Пехотное училище г.Киев
Смерть
30.12.2004
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище г. Москвы 03.01.2005