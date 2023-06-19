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Конюхов Павел Геннадиевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.06.1959

Дата смерти

07.03.1994

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1959

Отец: Конюхов Геннадий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Образование
18.02.1978
Москва, город федерального значения Москва
среднетехническое, техник-механик | Московский авиационный техникум им. Годовикова, специализация «Самолётостроение»
Работа или профессия
1993
Москва, город федерального значения Москва
механик в СМЭУ Управления ГАИ | ГУВД Мосгорисполкома
Работа или профессия
Неизвестно
инженер в Техническом видеоцентре ВПТО "Видеофильм"
Смерть
07.03.1994
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Николоархангельское кладбище, участок 69А