Конюхов Павел Геннадиевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1959
Дата смерти07.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1959
Отец: Конюхов Геннадий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
18.02.1978
среднетехническое, техник-механик | Московский авиационный техникум им. Годовикова, специализация «Самолётостроение»
Работа или профессия
1993
механик в СМЭУ Управления ГАИ | ГУВД Мосгорисполкома
Работа или профессия
Неизвестно
инженер в Техническом видеоцентре ВПТО "Видеофильм"
Смерть
07.03.1994
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Николоархангельское кладбище, участок 69А