Кондратюк Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1872
Сын: Кондратюк Василий Маркович
Отец ребёнка: Кондратюк Марк Филиппович
Запись о рождении сделана в метрической книге Свято-Троицкого собора города Керчи.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно