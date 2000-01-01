Кондратюк Марк Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратюк Марк Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1872 год - мещанин города Одессы
Рождение ребёнка
01.01.1872

Сын: Кондратюк Василий Маркович

Мать ребёнка: Кондратюк Мария Васильевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Свято-Троицкого собора города Керчи.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратюк Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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