Суровов Анатолий Николаевич
Место рожденияВорово (Московская Область)
Дата рождения08.12.1938
Дата смерти28.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1938
Ворово (Московская Область)
Рождение ребёнка
26.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.06.2020
Москва, Зеленоград