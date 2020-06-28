Суровов Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровов Анатолий Николаевич

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Место рождения

Ворово (Московская Область)

Дата рождения

08.12.1938

Дата смерти

28.06.2020

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1938

Отец: Суровов Вов Николай Яковлевич

Мать: Кирюхина Клавдия Ивановна

Ворово (Московская Область)
Рождение ребёнка
26.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.06.2020
Москва, Зеленоград
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