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Суровов ВОВ Николай Яковлевич

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Место рождения

Деревня Ворово , Егорьевский уезд , Рязанская губерния

Дата рождения

23.05.1910

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1910

Отец: Суровов Яков Иванович

Мать: Суровова Евдокия

Деревня Ворово , Егорьевский уезд , Рязанская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1936

Дочь: Пахрудинова Алевтина Николаевна

Мать ребёнка: Кирюхина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1938

Сын: Суровов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Кирюхина Клавдия Ивановна

Ворово (Московская Область)
Рождение ребёнка
14.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирюхина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Николаевна

Мать ребёнка: Кирюхина Клавдия Ивановна

Смерть
?.08.1941
Причина смерти: пропал без вести
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