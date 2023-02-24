Суровов ВОВ Николай Яковлевич
Место рожденияДеревня Ворово , Егорьевский уезд , Рязанская губерния
Дата рождения23.05.1910
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1910
Отец: Суровов Яков Иванович
Мать: Суровова Евдокия
Деревня Ворово , Егорьевский уезд , Рязанская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1936
Дочь: Пахрудинова Алевтина Николаевна
Мать ребёнка: Кирюхина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1938
Сын: Суровов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Кирюхина Клавдия Ивановна
Ворово (Московская Область)
Рождение ребёнка
14.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирюхина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Николаевна
Мать ребёнка: Кирюхина Клавдия Ивановна
Смерть
?.08.1941
Причина смерти: пропал без вести