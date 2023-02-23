Кирюхина (Суровова) Клавдия Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.05.1914
Дата смерти25.02.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
17.10.1936
Дочь: Пахрудинова Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Суровов Вов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
08.12.1938
Сын: Суровов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Суровов Вов Николай Яковлевич
Ворово (Московская Область)
Рождение ребёнка
14.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суровов Вов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Николаевна
Отец ребёнка: Суровов Вов Николай Яковлевич
Смерть
25.02.1994