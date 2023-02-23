Кирюхина (Суровова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирюхина (Суровова) Клавдия Ивановна

Кирюхина (Суровова) Клавдия Ивановна

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

23.05.1914

Дата смерти

25.02.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
17.10.1936

Дочь: Пахрудинова Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Суровов Вов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
08.12.1938

Сын: Суровов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Суровов Вов Николай Яковлевич

Ворово (Московская Область)
Рождение ребёнка
14.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суровов Вов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Николаевна

Отец ребёнка: Суровов Вов Николай Яковлевич

Смерть
25.02.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close