Феоктиста Василиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктиста Василиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1898 ст.

Сын: Бессарабов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Бессарабов Владимир Григориев

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.10.1899 ст.

Дочь: Лецкина Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Бессарабов Владимир Григориев

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
запись 79 от 11 октября (14 октября крестили) Слободы Черкасской Бугурусланского уезда
Рождение ребёнка
10.05.1901 ст.

Сын: Бессарабов Борис Владимирович

Отец ребёнка: Бессарабов Владимир Григориев

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1903 ст.

Сын: Бессарабов Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Бессарабов Владимир Григориев

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Россия, Самарские метрические книги, 1748-1934
Рождение ребёнка
13.04.1904 ст.

Сын: Бессарабов Всеволод Владимирович

Отец ребёнка: Бессарабов Владимир Григориев

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1909 ст.

Дочь: Бессарабов Вера Владимировна

Отец ребёнка: Бессарабов Владимир Григориев

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессарабов Владимир Григориев

Смерть
Неизвестно