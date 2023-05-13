Феоктиста Василиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1898 ст.
Сын: Бессарабов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Бессарабов Владимир Григориев
Рождение ребёнка
11.10.1899 ст.
Дочь: Лецкина Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Бессарабов Владимир Григориев
запись 79 от 11 октября (14 октября крестили) Слободы Черкасской Бугурусланского уезда
Рождение ребёнка
10.05.1901 ст.
Сын: Бессарабов Борис Владимирович
Отец ребёнка: Бессарабов Владимир Григориев
Рождение ребёнка
24.01.1903 ст.
Сын: Бессарабов Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Бессарабов Владимир Григориев
Россия, Самарские метрические книги, 1748-1934
Рождение ребёнка
13.04.1904 ст.
Сын: Бессарабов Всеволод Владимирович
Отец ребёнка: Бессарабов Владимир Григориев
Рождение ребёнка
29.03.1909 ст.
Дочь: Бессарабов Вера Владимировна
Отец ребёнка: Бессарабов Владимир Григориев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно