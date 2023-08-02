Барабаш Кириакия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1887
Дочь: Мария Данииловна
Отец ребёнка: Барабаш Даниил Саввич
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1887г.,лист-67,зап.-59
Рождение ребёнка
11.08.1889
Дочь: Александра Данииловна
Отец ребёнка: Барабаш Даниил Саввич
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1889г.,лист-13,зап.-30
Рождение ребёнка
18.11.1891
Дочь: Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Барабаш Даниил Саввич
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1891г.,лист-113,зап.-44
Рождение ребёнка
02.07.1899
Дочь: Агафия Даниловна
Отец ребёнка: Барабаш Даниил Саввич
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-117,зап.-38
Рождение ребёнка
04.05.1902
Дочь: Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Барабаш Даниил Саввич
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-76,зап.-34
Рождение ребёнка
19.01.1905
Дочь: Вера Даниловна
Отец ребёнка: Барабаш Даниил Саввич
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-80,зап.-8
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно