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Барабаш Кириакия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1887

Дочь: Мария Данииловна

Отец ребёнка: Барабаш Даниил Саввич

ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1887г.,лист-67,зап.-59
Рождение ребёнка
11.08.1889

Дочь: Александра Данииловна

Отец ребёнка: Барабаш Даниил Саввич

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1889г.,лист-13,зап.-30
Рождение ребёнка
18.11.1891

Дочь: Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Барабаш Даниил Саввич

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1891г.,лист-113,зап.-44
Рождение ребёнка
02.07.1899

Дочь: Агафия Даниловна

Отец ребёнка: Барабаш Даниил Саввич

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-117,зап.-38
Рождение ребёнка
04.05.1902

Дочь: Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Барабаш Даниил Саввич

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-76,зап.-34
Рождение ребёнка
19.01.1905

Дочь: Вера Даниловна

Отец ребёнка: Барабаш Даниил Саввич

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-80,зап.-8
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабаш Даниил Саввич

Смерть
Неизвестно
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