Сушовъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Сушовъ Тихонъ
Мать: Сушова Наталья Антонова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Сушова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Немкова Марфа
Мать ребёнка: Сушова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Сушова Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сушова Анна Михайлова