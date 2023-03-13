Сушовъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушовъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Сушовъ Тихонъ

Мать: Сушова Наталья Антонова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Сушова Анна Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Немкова Марфа

Мать ребёнка: Сушова Анна Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Сушова Анна Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сушова Анна Михайлова

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