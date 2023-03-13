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Сушовъ Тихонъ

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Место рождения

Сурковъ, Арзамасскаго уезду

Дата рождения

1727

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Сушовъ Никифоръ Егоровъ

Мать: не указана

Сурковъ, Арзамасскаго уезду
Рождение ребёнка
1750

Сын: Сушовъ Аксёнъ

Мать ребёнка: Сушова Наталья Антонова

Сурковъ, Арзамасскаго уезду
Рождение ребёнка
1759

Сын: Сушовъ Григорий

Мать ребёнка: Сушова Наталья Антонова

Сурковъ, Арзамасскаго уезду
Рождение ребёнка
1761

Сын: Сушовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Сушова Наталья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сушова Наталья Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сушова Наталья Антонова

Смерть
1788
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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