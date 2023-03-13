Сушовъ Тихонъ
Место рожденияСурковъ, Арзамасскаго уезду
Дата рождения1727
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Сушовъ Никифоръ Егоровъ
Мать: не указана
Сурковъ, Арзамасскаго уезду
Рождение ребёнка
1750
Сын: Сушовъ Аксёнъ
Мать ребёнка: Сушова Наталья Антонова
Сурковъ, Арзамасскаго уезду
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сушовъ Григорий
Мать ребёнка: Сушова Наталья Антонова
Сурковъ, Арзамасскаго уезду
Рождение ребёнка
1761
Сын: Сушовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Сушова Наталья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сушова Наталья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сушова Наталья Антонова
Смерть
1788
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан