Сушова Наталья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушова Наталья Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Сушовъ Аксёнъ

Отец ребёнка: Сушовъ Тихонъ

Сурковъ, Арзамасскаго уезду
Рождение ребёнка
1759

Сын: Сушовъ Григорий

Отец ребёнка: Сушовъ Тихонъ

Сурковъ, Арзамасскаго уезду
Рождение ребёнка
1761

Сын: Сушовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сушовъ Тихонъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сушовъ Тихонъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушовъ Тихонъ