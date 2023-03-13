Сушова Наталья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Сушовъ Аксёнъ
Отец ребёнка: Сушовъ Тихонъ
Сурковъ, Арзамасскаго уезду
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сушовъ Григорий
Отец ребёнка: Сушовъ Тихонъ
Сурковъ, Арзамасскаго уезду
Рождение ребёнка
1761
Сын: Сушовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сушовъ Тихонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сушовъ Тихонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сушовъ Тихонъ