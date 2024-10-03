Маз Ипполит Юлианович (Ильич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маз Ипполит Юлианович (Ильич)

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Место рождения

Опечки, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

19.03.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1906 ст.

Отец: Маз Юлиан Кондратович

Мать: не указана

Опечки, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
13.07.1930

Жена: Маз (Коваленко) Вера Антоновна

Столбцы, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.01.1932

Сын: Маз Александр Ипполитович

Мать ребёнка: Маз (Коваленко) Вера Антоновна

Опечки, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.02.1935

Дочь: (Маз) Таисия Ипполитовна

Мать ребёнка: Маз (Коваленко) Вера Антоновна

Опечки, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.09.1939

Сын: Маз Николай Ипполитович

Мать ребёнка: Маз (Коваленко) Вера Антоновна

Опечки, Столбцовский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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