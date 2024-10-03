Маз Ипполит Юлианович (Ильич)
Место рождения
Дата рождения19.03.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1906 ст.
Отец: Маз Юлиан Кондратович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.07.1930
Столбцы, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.01.1932
Сын: Маз Александр Ипполитович
Мать ребёнка: Маз (Коваленко) Вера Антоновна
Рождение ребёнка
26.02.1935
Дочь: (Маз) Таисия Ипполитовна
Мать ребёнка: Маз (Коваленко) Вера Антоновна
Рождение ребёнка
01.09.1939
Мать ребёнка: Маз (Коваленко) Вера Антоновна
Смерть
Неизвестно