Устюгова (Макарова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгова (Макарова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1884

Дата смерти

?.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1884

Отец: Макаров Алексей Макарович

Мать: Макарова Ирина Ивановна

Бракосочетание
08.11.1910 ст.

Муж: Устюгов Михаил Давыдович

Рождение ребёнка
10.07.1913

Сын: Устюгов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович

Рождение ребёнка
28.04.1915

Сын: Устюгов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович

Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Агишева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович

Рождение ребёнка
09.05.1932

Дочь: Шаклеина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович

Смерть
?.01.1978
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