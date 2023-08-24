Устюгова (Макарова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1884
Дата смерти?.01.1978
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1884
Отец: Макаров Алексей Макарович
Мать: Макарова Ирина Ивановна
Бракосочетание
08.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
10.07.1913
Сын: Устюгов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович
Рождение ребёнка
28.04.1915
Сын: Устюгов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Агишева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович
Рождение ребёнка
09.05.1932
Дочь: Шаклеина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович
Смерть
?.01.1978