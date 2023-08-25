Устюгов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгов Николай Михайлович

Место рождения

Башкирия Зилаирский район Бердяшский с/с хутор Аксаир

Дата рождения

28.04.1915

Дата смерти

12.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1915

Отец: Устюгов Михаил Давыдович

Мать: Устюгова Мария Алексеевна

Башкирия Зилаирский район Бердяшский с/с хутор Аксаир
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюгова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюгов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Устюгова Ольга

Смерть
12.10.1944
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