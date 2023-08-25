Устюгов Николай Михайлович
Место рожденияБашкирия Зилаирский район Бердяшский с/с хутор Аксаир
Дата рождения28.04.1915
Дата смерти12.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1915
Башкирия Зилаирский район Бердяшский с/с хутор Аксаир
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устюгова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюгов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Устюгова Ольга
Смерть
12.10.1944